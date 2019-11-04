В Черновицкой области от пневмонии умер человек

В Новоселицком районе Черновицкой области местные жители нашли тело мужчины. Во время медицинской экспертизы выяснилось, что он умер от пневмонии.

Жителю села Магала было 55 лет, односельчане обнаружили его тело 2 ноября и сразу позвонили в полицию, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

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Пневмония – это воспаление легочной ткани, и в большинстве случаев это заболевание является инфекционным.

При пневмонии альвеолы, которые наполняются воздухом во время дыхания, заполняются воспалительной жидкостью. Это затрудняет газообмен в альвеолах, что существенно влияет на их работу, ограничивая поступление кислорода к органам.

Пневмония – симптомы Ухудшение общего состояния; Потеря аппетита; Лихорадка; Пониженная активность и вялость; Кашель; В некоторых случаях бывает одышка или учащенное дыхание;



Случаи пневмонии в Украине

Чаще всего пневмония возникает из-за: вирусной, грибковой или бактериальной инфекции. Также бывает смешанный тип инфекции, то есть когда заболевание возникает из-за нескольких возбудителей одновременно.

Бактериальная инфекция – чаще всего виновником бактериальной пневмонии являются: Streptococcus pneumoniae – он же пневмококк (20-60% случаев); Mycoplasma pneumoniae (5-50%); Chlamydia pneumoniae (5-15% случаев); Haemophilus influenzae (3-10% случаев); Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli и др.) (3-10%); Staphylococcus aureus (3-10% случаев); Вирусная инфекция – наиболее распространенными возбудителями пневмонии среди вирусных инфекций являются: вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и вирус кори. Грибковая инфекция – возбудителями заболевания могут выступать плесневые, дрожжеподобные грибы и пневмоциститы;

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