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В Черновицкой области почти 60 больных COVID-19: трое в тяжелом состоянии

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Коронавирус: сколько больных в Черновицкой области

В Черновицкой области по состоянию на 28 марта зафиксировано почти 60 случаев коронавируса. Состояние троих пациентов тяжелое.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

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По данным ОГА, на Буковине обнаружили 59 больных коронавирусом. В медицинских учреждениях сейчас находятся 24 человека, еще 35 человек лечатся дома, поскольку у ни нет симптомов.

Трое пациентов, у которых вчера диагностировали коронавирус, в тяжелом состоянии. Сейчас больные находятся на кислородной дотации. Состояние остальных зараженных коронавирусом стабильное,
– говорится в сообщении.

Известно, что уже 5 жителям области удалось выздороветь от коронавируса. Впрочем, одну больную не удалось спасти – одна из восьми жертв COVID-19 в Украине из Черновицкой области.

В Украине по данным Минздрава по состоянию на 28 марта подтверждено 311 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 8 человек, и 5 выздоровели.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Черновцов
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