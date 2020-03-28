В Черновицкой области почти 60 больных COVID-19: трое в тяжелом состоянии
В Черновицкой области по состоянию на 28 марта зафиксировано почти 60 случаев коронавируса. Состояние троих пациентов тяжелое.
Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
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По данным ОГА, на Буковине обнаружили 59 больных коронавирусом. В медицинских учреждениях сейчас находятся 24 человека, еще 35 человек лечатся дома, поскольку у ни нет симптомов.
Трое пациентов, у которых вчера диагностировали коронавирус, в тяжелом состоянии. Сейчас больные находятся на кислородной дотации. Состояние остальных зараженных коронавирусом стабильное,
– говорится в сообщении.
Известно, что уже 5 жителям области удалось выздороветь от коронавируса. Впрочем, одну больную не удалось спасти – одна из восьми жертв COVID-19 в Украине из Черновицкой области.
В Украине по данным Минздрава по состоянию на 28 марта подтверждено 311 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 8 человек, и 5 выздоровели.
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