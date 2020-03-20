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В Украине коронавирусом заболел 41 человек: новый случай на Тернопольщине

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Коронавирус стремительно распространяется по территории Украины. Вечером 20 марта в Черновицкой области зафиксировали еще 10 новых случаев заболевания Covid-19. Также болезнь подтвердили у мужчины из Тернопольской области.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. По состоянию на 22 часов 20 марта в Украине подтверждено уже 39 случаев Covid-19,
– сообщили в Минздраве.

Так, по состоянию на 22 часа 20 марта коронавирус обнаружили еще у 10 человек из черновицкой области и 1 человека из Киевской области.

К сожалению, три случая являются летальными. Умерла 71-летняя женщина с Житомирщины, 33-летняя из черновицкой области и 56-летняя женщина из Ивано-Франковщины.

Однако есть и хорошая новость – первый пациент, у которого был зафиксирован коронавирус, уже выздоровел. Повторный тест, который провели мужчине из Черновцов, показал отрицательный результат.

Председатель Черновицкой ОГА Осачук Сергей добавил, что 11 зараженных коронавирусом лиц проживают в селе Колинковцы, 7 человек – в селе Брусница, еще по 1 лицу –  в Черновцах, Хотине, Тополевке, Лужанах, Иживцах.

Состояние здоровья больных стабильное, они находятся под наблюдением врачей,
– сказал Осадчук.

Сколько в Украине больных коронавирусом:

  • 25 – в Черновицкой области (1 летальный);
  • 3 – в Киеве.
  • 3 – в Киевской области;
  • 2 – в Житомирской области (1 летальный);
  • 2 – в Ивано Франковской (1 летальный);
  • 2 – в Днепропетровской области;
  • 1 – в Донецкой;
  • 1 – в Харьковской области;
  • 1 – во Львовской области.


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Автор: Наталья Боднар
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Черновицкая область Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Жертвы Здоровая жизнь
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