В Черновицкой области выздоровели трое больных коронавирусом, но еще 5 заболели
В Черновицкой области от коронавируса выздоровели еще 3 людей. Повторные тесты на Covid-19 показали отрицательный результат. Впрочем, в области сегодня зафиксировали 5 новых случаев заражения.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
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Среди троих людей, что выздоровели, есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.
Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция,
– отметил глава Черновицкой ОГА.
По его словам, 26 марта в Черновицкой области проверили 20 образцов, из которых 5 дали положительный результат – то есть это 5 новых случаев инфицирования на Буковине.
Среди новых выявленных фактов инфицирования мы имеем двух женщин и трех мужчин, среди них двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет,
– уточнил председатель ОГА.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.
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