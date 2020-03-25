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В Черновицкой области зафиксировали 4 новых случая коронавируса

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В Черновицкой области коронавирусом заболело еще 4 человека. 1 человек вернулся из-за границы, а остальные 3 больных контактировали с людьми, у которых обнаружили болезнь раньше.

О новых случаях заражения во время брифинга рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Следовательно, по состоянию на 25 марта, в Черновицкой области коронавирус обнаружили у 42 человек. 1 человек умер от осложнений, вызванных болезнью.

По всей Украине пока зафиксировали 130 случаев заражения коронавирусом и 4 летальных случая.

Известно, что среди больных есть три медсестры: две в Ивано-Франковске и одна в Тернопольской области.


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Черновцов Лечение Здоровье
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