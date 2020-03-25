В Черновицкой области зафиксировали 4 новых случая коронавируса
В Черновицкой области коронавирусом заболело еще 4 человека. 1 человек вернулся из-за границы, а остальные 3 больных контактировали с людьми, у которых обнаружили болезнь раньше.
О новых случаях заражения во время брифинга рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
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Следовательно, по состоянию на 25 марта, в Черновицкой области коронавирус обнаружили у 42 человек. 1 человек умер от осложнений, вызванных болезнью.
По всей Украине пока зафиксировали 130 случаев заражения коронавирусом и 4 летальных случая.
Известно, что среди больных есть три медсестры: две в Ивано-Франковске и одна в Тернопольской области.
Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 Канала
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