В Черновицкой ОГА рассказали, о состоянии больных коронавирусом детей

Известно, что среди больных коронавирусом Covid-19 украинцев трое детей. В каком они состоянии и какое лечение им предоставляют. А также о том, отправят ли родственников умершей женщины от коронавируса, на карантин, рассказали в Черновицкой ОГА.

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала, что у инфицированных детей легкое течение болезни.

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Как чувствуют себя дети

Коронавирус подтвердили у трех детей: одному больному 10 лет, второму – год и десять месяцев, третьему ребенку всего шесть месяцев.

Наталья Гусак “У родителей детей пока не обнаружили коронавируса. Дети чувствуют себя хорошо. Температуры и лихорадки нету, пневмонии также. Форма заболевания несложная".

Госпожа Наталья также напомнила, что около 80% всех случаев коронавируса проходят в легкой форме.

Поместят ли на карантин родственников умершей женщины

По словам Натальи, всех людей, которые контактировали с больными, знают с начала госпитализации и подозрения. Так называемые контактные лица делят на две группы.

Врач “Их мы делим на две группы – те, которые имеют признаки заболевания (их госпитализируют в инфекционную) и те, которые не имеют признаков (остаются на самоизоляции). У родственников умершей не было признаков. Однако, обычно после объявления результатов, у нас появляется новая порция контактных лиц, которые сами обращаются и признаются в возможном контакте”.

Со всеми людьми, которые контактировали с больными, работают эпидемиологи и семейные врачи.

Главное о коронавирусе в Черновцах

Сейчас в Черновцах обнаружили 10 случаев заражения Covid-19.

17 марта подтвердили шесть случаев, среди них 33-летняя женщина (летальный случай). Как известно, у женщины было несколько хронических болезней и она лечилась в течение длительного времени. Однако, ее здоровье не выдержало, и она умерла от неврологического осложнения.

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Все больные контактировали с лицами, у которых ранее подтвердили заболевание Covid-19.

Первый подтвержденный в Украине случай зафиксировали именно в Черновцах. 3 марта коронавирус обнаружили у мужчины, который вернулся из путешествия по Италии. Он до сих пор находится в больнице и изолирован. 15 марта ему сделали повторный тест на коронавирус – он отрицательный. Если еще один тест будет отрицательным, человек полностью выздоровел.

В Черновицкой области объявили чрезвычайную ситуацию, поэтому карантинные ограничения суровые: закрыли рынки, заведения общественного питания, спортивные клубы. Также из области не ездят автобусы.

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