В Дании заявили о замедлении темпов распространения коронавируса

В Дании могут начать постепенное снятие ограничений из-за коронавируса после Пасхи, если цифры по количеству зараженных будут стабильными в течение следующих двух недель.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мете Фредриксен, пишет The Local.

Читайте также В Канаде количество зафиксированных случаев коронавируса выросло на 37%

По ее словам, пока не стоит "расслабляться", ведь есть риск восстановления роста инфекции. Однако, если все будет спокойно и контролируемо, в Дании начнут снимать ограничения.

"Если мы, датчане, на протяжении следующих двух недель и на Пасху продолжим придерживаться дистанции, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи", – сказала премьер-министр.

Напомним, что Дания была одной из первых стран Европы, которая закрыла свои границы 13 марта. Такие ограничения, как закрытие школ, детских садов, ресторанов, баров и других мест скоплений людей, привели к замедлению распространения COVID-19.

"За прошедшую неделю количество госпитализаций росло медленнее, чем неделей ранее, и без взрывного роста, который мы видели в других странах", – добавила Фредриксен.

Профилактика коронавируса / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.