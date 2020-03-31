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В Дании заявили о замедлении темпов распространения коронавируса

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В Дании заявили о замедлении темпов распространения коронавируса / Getty Images

В Дании могут начать постепенное снятие ограничений из-за коронавируса после Пасхи, если цифры по количеству зараженных будут стабильными в течение следующих двух недель.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мете Фредриксен, пишет The Local.

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По ее словам, пока не стоит "расслабляться", ведь есть риск восстановления роста инфекции. Однако, если все будет спокойно и контролируемо, в Дании начнут снимать ограничения.

"Если мы, датчане, на протяжении следующих двух недель и на Пасху продолжим придерживаться дистанции, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи", – сказала премьер-министр.

Напомним, что Дания была одной из первых стран Европы, которая закрыла свои границы 13 марта. Такие ограничения, как закрытие школ, детских садов, ресторанов, баров и других мест скоплений людей, привели к замедлению распространения COVID-19.

"За прошедшую неделю количество госпитализаций росло медленнее, чем неделей ранее, и без взрывного роста, который мы видели в других странах", – добавила Фредриксен.

Профілактика коронавірусуПрофилактика коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Дания
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