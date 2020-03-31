В Дании заявили о замедлении темпов распространения коронавируса
В Дании могут начать постепенное снятие ограничений из-за коронавируса после Пасхи, если цифры по количеству зараженных будут стабильными в течение следующих двух недель.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мете Фредриксен, пишет The Local.
Читайте также В Канаде количество зафиксированных случаев коронавируса выросло на 37%
По ее словам, пока не стоит "расслабляться", ведь есть риск восстановления роста инфекции. Однако, если все будет спокойно и контролируемо, в Дании начнут снимать ограничения.
"Если мы, датчане, на протяжении следующих двух недель и на Пасху продолжим придерживаться дистанции, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи", – сказала премьер-министр.
Напомним, что Дания была одной из первых стран Европы, которая закрыла свои границы 13 марта. Такие ограничения, как закрытие школ, детских садов, ресторанов, баров и других мест скоплений людей, привели к замедлению распространения COVID-19.
"За прошедшую неделю количество госпитализаций росло медленнее, чем неделей ранее, и без взрывного роста, который мы видели в других странах", – добавила Фредриксен.
Профилактика коронавируса / инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Коронавирусом заразился кардинал в Италиисегодня , 10:08
-
В Запорожье врачам удалось вылечить два человека от коронавирусасегодня , 12:10
-
Пассажиру рейса Доха – Киев сделали тест на коронавирус: что известносегодня , 10:35
-
Как правильно носить маску против коронавируса: инструкциясегодня , 06:40
-
На Хмельнитчине обнаружили нового больного коронавирусомсегодня , 10:03
-
Действительно ли COVID-19 создали люди: миф и правда о лабораторной теориисегодня , 07:20