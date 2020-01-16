В декабре в Украине более 200 человек умерли от СПИДа
В Украине официально зарегистрировали 1600 новых случаев ВИЧ-инфекции. Только за последний месяц 2019 года в Украине у 509 пациентов диагностировали СПИД.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 228 человек умерли от СПИДа в декабре 2019 года.
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На начало 2018 года ВИЧ-позитивных граждан насчитывалось 244 тысячи. Каждый сотый украинец в возрасте от 15 до 49 – инфицирован. Но это не мешает людям вести привычный образ жизни: все благодаря быстрому выявлению болезни, правильному лечению и специальной антиретровирусной терапии. И волонтерам, которые помогают не опускать рук.
СПИД – что это?
Инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и, при отсутствии эффективной терапии, заканчивается смертью больного.
Первые признаки инфицирования
- Два и больше отита на год;
- Два и больше тяжелых обострений синусита в год;
- Две и больше пневмонии в год или одна пневмония в год, более двух лет подряд;
- Необходимость применения антибиотиков внутривенно для достижения контроля инфекционного процесса;
- Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов;
- Стойкий жидкий кал с потерей массы тела;
- Два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции;
- Атипичное течение гематологических и аутоиммунных заболеваний;
- Рецидивирующие системные инфекции, вызванные микобактериями;
- Рецидивирующие грибковое поражение слизистых оболочек и кожи;
- Заболевания, вызванные бактериями, безопасными для здорового человека;
- Две и больше генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис).
Как уберечься от ВИЧ-инфекции
- Важный пункт — это защищенный секс. От ВИЧ, как и от других венерических заболеваний, могут защитить презервативы.
- Табу на совместное использование шприцев, игл или других медицинских принадлежностей, связанных с кровью.
- Тест на ВИЧ.
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