В декабре в Украине более 200 человек умерли от СПИДа

В Украине официально зарегистрировали 1600 новых случаев ВИЧ-инфекции. Только за последний месяц 2019 года в Украине у 509 пациентов диагностировали СПИД.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 228 человек умерли от СПИДа в декабре 2019 года.

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На начало 2018 года ВИЧ-позитивных граждан насчитывалось 244 тысячи. Каждый сотый украинец в возрасте от 15 до 49 – инфицирован. Но это не мешает людям вести привычный образ жизни: все благодаря быстрому выявлению болезни, правильному лечению и специальной антиретровирусной терапии. И волонтерам, которые помогают не опускать рук.

СПИД – что это? Инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и, при отсутствии эффективной терапии, заканчивается смертью больного.

Первые признаки инфицирования

Два и больше отита на год; Два и больше тяжелых обострений синусита в год; Две и больше пневмонии в год или одна пневмония в год, более двух лет подряд; Необходимость применения антибиотиков внутривенно для достижения контроля инфекционного процесса; Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов; Стойкий жидкий кал с потерей массы тела; Два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции; Атипичное течение гематологических и аутоиммунных заболеваний; Рецидивирующие системные инфекции, вызванные микобактериями; Рецидивирующие грибковое поражение слизистых оболочек и кожи; Заболевания, вызванные бактериями, безопасными для здорового человека; Две и больше генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис).

Как уберечься от ВИЧ-инфекции

Важный пункт — это защищенный секс . От ВИЧ, как и от других венерических заболеваний, могут защитить презервативы.

. От ВИЧ, как и от других венерических заболеваний, могут защитить презервативы. ​Табу на совместное использование шприцев, игл или других медицинских принадлежностей , связанных с кровью.

, связанных с кровью. Тест на ВИЧ.



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