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В декабре в Украине более 200 человек умерли от СПИДа

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В декабре в Украине более 200 человек умерли от СПИДа / phc.org.ua

В Украине официально зарегистрировали 1600 новых случаев ВИЧ-инфекции. Только за последний месяц 2019 года в Украине у 509 пациентов диагностировали СПИД.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 228 человек умерли от СПИДа в декабре 2019 года.

К теме: СПИД: мифы и реальность о невидимой болезни со сверхтяжелыми осложнениями

На начало 2018 года ВИЧ-позитивных граждан насчитывалось 244 тысячи. Каждый сотый украинец в возрасте от 15 до 49 – инфицирован. Но это не мешает людям вести привычный образ жизни: все благодаря быстрому выявлению болезни, правильному лечению и специальной антиретровирусной терапии. И волонтерам, которые помогают не опускать рук.

 
СПИД – что это?
Инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и, при отсутствии эффективной терапии, заканчивается смертью больного.

Первые признаки инфицирования

  1. Два и больше отита на год;
  2. Два и больше тяжелых обострений синусита в год;
  3. Две и больше пневмонии в год или одна пневмония в год, более двух лет подряд;
  4. Необходимость применения антибиотиков внутривенно для достижения контроля инфекционного процесса;
  5. Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов;
  6. Стойкий жидкий кал с потерей массы тела;
  7. Два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции;
  8. Атипичное течение гематологических и аутоиммунных заболеваний;
  9. Рецидивирующие системные инфекции, вызванные микобактериями;
  10. Рецидивирующие грибковое поражение слизистых оболочек и кожи;
  11. Заболевания, вызванные бактериями, безопасными для здорового человека;
  12. Две и больше генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис).

Как уберечься от ВИЧ-инфекции

  • Важный пункт — это защищенный секс. От ВИЧ, как и от других венерических заболеваний, могут защитить презервативы.
  • ​Табу на совместное использование шприцев, игл или других медицинских принадлежностей, связанных с кровью.
  • Тест на ВИЧ.


Смотрите видео: мифы и реальность о СПИДе

 

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Здоровье Медицина ВИЧ Инфекция Секс СПИД
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