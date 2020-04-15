В Днепре больной коронавирусом мужчина умер сразу после операции
В Днепре после операции умер 65-летний мужчина, у которого ранее подтвердили коронавирус.
Больного коронавирусом госпитализировали 12 апреля. Об этом сообщила Днепропетровская клиническая больница № 21 на своей странице в фейсбук.
Обратите внимание Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Во время лечения у пациента начались развиваться острые процессы, а потому его отправили на операцию в городскую больницу №16.
Однако, к сожалению, больной умер в раннем послеоперационном периоде. Сейчас уточняется причина смерти.
Коронавирус в Днепре: что известно?По состоянию на 15 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 74 случая заражения COVID-19. Настоящим очагом инфекции в области стал город Першотравенск, где за 2 дня болезнь выявили у 21 человека.
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни – читайте на Здоровье 24.
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