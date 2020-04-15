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В Днепре больной коронавирусом мужчина умер сразу после операции

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От коронавируса умер 65-летний мужчина в Днепре / Getty images

В Днепре после операции умер 65-летний мужчина, у которого ранее подтвердили коронавирус.

Больного коронавирусом госпитализировали 12 апреля. Об этом сообщила Днепропетровская клиническая больница № 21 на своей странице в фейсбук.

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Во время лечения у пациента начались развиваться острые процессы, а потому его отправили на операцию в городскую больницу №16.

Однако, к сожалению, больной умер в раннем послеоперационном периоде. Сейчас уточняется причина смерти.

Коронавирус в Днепре: что известно?По состоянию на 15 апреля в Днепропетровской области зафиксировали 74 случая заражения COVID-19. Настоящим очагом инфекции в области стал город Першотравенск, где за 2 дня болезнь выявили у 21 человека.

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни – читайте на Здоровье 24.

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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Лечение Новости Днепра
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