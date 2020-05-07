В Днепре будут собирать плазму выздоровевших от COVID-19: каждый получит тысячу гривен

В Днепре объявили о сборе плазмы крови у выздоровевших от коронавируса пациентов. Ее будут использовать для разработки инновационных лекарств, а доноры получат по тысяче гривен.

Каждый из доноров получит денежное вознаграждение – 1000 гривен. Об этом Борис Филатов рассказал на своей странице в Фейсбуке.

Ранее В Черкассах девушка решила стать донором антител для лекарств против COVID-19

Чтобы программа стартовала город договорился с фармацевтической компанией "Биофарма".

Собранная плазма необходима для производства инновационных лекарств в борьбе против коронавируса, которые разрабатывает международный альянс крупных фармакологических компаний,

– написал мэр Днепра.

Подробности Филатов обещал предоставить в ближайшее время.

Что известно о лекарствах на основе плазмы выздоровевших?

Плазму выздоровевших от COVID-19 еще готовы собирать в Сумах, Шостке, Конотопе и Харькове. Применяют метод аппаратного плазмафереза ​​– эритроциты, тромбоциты и другие клетки крови остаются у донора, для производства лекарств собирают только плазму. В отличие от донации крови, эту процедуру организм переносит легче.



Для начала исследований ученым нужно собрать не менее 300 литров плазмы у почти что 500 доноров. Собранную плазму выдержат в карантине, после этого отправят в R&D центр, где из нее изготовят потенциально эффективный препарат, после этого проведут клинические испытания в больницах.

Вероятно, уже осенью возможно препарат будет готов. В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработанный препарат уже будет включать в себя антитела.