В Днепре будут собирать плазму выздоровевших от COVID-19: каждый получит тысячу гривен
В Днепре объявили о сборе плазмы крови у выздоровевших от коронавируса пациентов. Ее будут использовать для разработки инновационных лекарств, а доноры получат по тысяче гривен.
Каждый из доноров получит денежное вознаграждение – 1000 гривен. Об этом Борис Филатов рассказал на своей странице в Фейсбуке.
Ранее В Черкассах девушка решила стать донором антител для лекарств против COVID-19
Чтобы программа стартовала город договорился с фармацевтической компанией "Биофарма".
Собранная плазма необходима для производства инновационных лекарств в борьбе против коронавируса, которые разрабатывает международный альянс крупных фармакологических компаний,
– написал мэр Днепра.
Подробности Филатов обещал предоставить в ближайшее время.
Что известно о лекарствах на основе плазмы выздоровевших?
Плазму выздоровевших от COVID-19 еще готовы собирать в Сумах, Шостке, Конотопе и Харькове. Применяют метод аппаратного плазмафереза – эритроциты, тромбоциты и другие клетки крови остаются у донора, для производства лекарств собирают только плазму. В отличие от донации крови, эту процедуру организм переносит легче.
Для начала исследований ученым нужно собрать не менее 300 литров плазмы у почти что 500 доноров. Собранную плазму выдержат в карантине, после этого отправят в R&D центр, где из нее изготовят потенциально эффективный препарат, после этого проведут клинические испытания в больницах.
Вероятно, уже осенью возможно препарат будет готов. В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработанный препарат уже будет включать в себя антитела.