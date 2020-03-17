В Днепре на обсервацию отправили 40 человек

В Днепре на обсервации в лагере "Золотой век" находятся 40 артистов театра оперы и балета, которые вернулись с гастролей по Европе.

Об этом во время брифинга в Днепропетровской ОГА сообщил директор областного лабораторного центра Александр Штепа.

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В Днепр вернулись с гастролей по Европе 40 артистов Днепропетровского театра оперы и балета. В связи с тем, что они во время возвращения пересекали границы стран, в которых обнаружен коронавирус, было решено поместить их на обсервацию в оздоровительный лагерь "Золотой век",

– сообщил Штепа.

По словам Штепы, артистов осмотрели медики, обнаружили троих человек, которые имели признаки ОРВИ. В связи с этим им предоставили возможность получения медицинской помощи в инфекционной больнице. У них была повышенная температура и признаки ОРВИ.

Те, кто остался в санатории, находятся в комфортных условиях. Карантин продлится 14 дней. Отмечают, что комнаты оборудованы санузлами, есть медицинский пункт, людям организовали питание.

Дополнительно в санатории проводят дезинфекцию помещений общего пользования и другие противоэпидемические мероприятия.

Штепа еще раз подчеркнул, что сейчас в Днепропетровской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

"Ситуация стабильная, под контролем", – подчеркнул он.

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