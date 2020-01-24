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В Днепре от гриппа умер ребенок

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Смерть от гриппа в Днепре / Unsplash

С начала эпидсезона в Днепре от гриппа умер первый человек – мальчик возрастом 2,5 года.

Ребенок заболел вирусом гриппа А 20 января, сообщает 9 канал.

К теме: Сколько людей умерло от гриппа в Украине в этом сезоне

Мальчику поставили диагноз тяжелой молниеносной формы гриппа, и, к сожалению, медицинским работникам не удалось спасти ребенка.

Напомним, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от гриппа умерло 11 человек. Никто из погибших не имел прививки от вируса.

Сейчас эпидемии еще нет, впрочем количество больных постоянно растет. Вместе с тем, прививки от гриппа сделали лишь около 1% украинцев.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, с 30 сентября по 22 января госпитализировали 67 113 человек (из них 78,7% – дети до 17 лет). С начала эпидсезона гриппом переболело около 6,2% населения.

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Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Жертвы Новости Здоровье Дети Грипп в Украине
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