В Днепре от гриппа умер ребенок

С начала эпидсезона в Днепре от гриппа умер первый человек – мальчик возрастом 2,5 года.

Ребенок заболел вирусом гриппа А 20 января, сообщает 9 канал.

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Мальчику поставили диагноз тяжелой молниеносной формы гриппа, и, к сожалению, медицинским работникам не удалось спасти ребенка.

Напомним, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от гриппа умерло 11 человек. Никто из погибших не имел прививки от вируса.

Сейчас эпидемии еще нет, впрочем количество больных постоянно растет. Вместе с тем, прививки от гриппа сделали лишь около 1% украинцев.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, с 30 сентября по 22 января госпитализировали 67 113 человек (из них 78,7% – дети до 17 лет). С начала эпидсезона гриппом переболело около 6,2% населения.

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