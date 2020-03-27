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В Днепре подтвердили еще три случая COVID-19, однако одному человеку удалось выздороветь

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В Днепре подтвердили еще три случая COVID-19 / Фото Униан

Пандемия коронавируас в Украине набирает обороты. За сутки 27 марта подтвердились еще около 10 положительных анализов. Так, только три из них в Днепропетровской области.

Из новых зараженных коронавирусом двое людей – жители Днепра, один человек – из Никополя. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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За сутки в области провели 15 тестирований, 1 человек, который недавно вернулся из Прибалтики, еще ожидает результатов теста. Однако есть и положительные новости: в ОГА сообщают, что один пациент уже выздоровел. Он был из числа первых двух больных. Таковы результаты его повторных анализов.

Стоит отметить. По состоянию на 17 часов Минздрав подтвердил лишь три случая инфицирования в Днепропетровской области.

Коронавирус в Днепре: кратко

  • Случаи болезни подтвердили 19 марта у супружеской пары. Больные вернулись из Франции и почувствовали себя плохо. Они находились в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет.
  • На следующий день в области ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • В городе с 26 марта общественный транспорт перевозит только работников предприятий, "обеспечивающих критически важные сферы жизни города".
  • 25 марта коронавирус подтвердили у жительницы Кривого Рога. 61-летняя женщина контактировала с дочкой в Киеве, которая приехала из-за границы.
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Днепра
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