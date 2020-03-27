В Днепре подтвердили еще три случая COVID-19, однако одному человеку удалось выздороветь

Пандемия коронавируас в Украине набирает обороты. За сутки 27 марта подтвердились еще около 10 положительных анализов. Так, только три из них в Днепропетровской области.

Из новых зараженных коронавирусом двое людей – жители Днепра, один человек – из Никополя. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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За сутки в области провели 15 тестирований, 1 человек, который недавно вернулся из Прибалтики, еще ожидает результатов теста. Однако есть и положительные новости: в ОГА сообщают, что один пациент уже выздоровел. Он был из числа первых двух больных. Таковы результаты его повторных анализов.

Стоит отметить. По состоянию на 17 часов Минздрав подтвердил лишь три случая инфицирования в Днепропетровской области.

Коронавирус в Днепре: кратко