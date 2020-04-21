В Днепре руководительница областной реабилитационной больницы объявили голодовку

Инесса Шевченко, генеральный директор областной реабилитационной больнице в Днепре, 21 апреля объявила голодовку. Такую акцию протеста женщина начала в поддержку врачей со всей Украины из-за запуска второго этапа медицинской реформы.

Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на слова Инессы Шевченко.

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По ее словам, в результате реформы, которая началась с 1 апреля, украинские врачи не будут иметь заработной платы. Соответственно, если больницы сейчас выплатили аванс, то на заработную плату, за очень маленьким исключением, денег нет.

Для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 миллиард 330 миллионов государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 миллионов, то есть в 4,5 раза меньше,

– сообщила Инесса Шевченко.

О своих намерениях устроить такую акцию протеста она написала еще 17 апреля на своей странице в фейсбук. Тогда женщина отметила, что если после Пасхи центральная власть не придумает механизм выплаты зарплаты медикам страны в полном объеме и на постоянной основе, то она объявит голодовку.

Руководительница областной реабилитационной больнице в Днепре надеется, что ее протест поддержат коллеги как в Украине, так и за границей.

Что предусматривает второй этап медицинской реформы: