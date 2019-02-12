В Днепре школьные кабинеты покрылись грибком и плесенью: насколько это опасно для детей

Около 400 школьников в учебном заведении Днепра целый день сидят в сырых помещениях с неприятным запахом. Родители забили тревогу, ведь боятся за здоровье детей. В школе только разводят руками – самостоятельно решить эту проблему не смогут.

Грибок, плесень и характерный запах – вот, что чувствуешь, как только заходишь в спортивный зал 64-й школы в Днепре.

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Кроме уроков физкультуры, в спортзале происходят все торжества, ведь в школе нет актового зала. Но родители жалуются, плесенью и грибком покрыты стены во всей школе.

Мать первоклассника Татьяна Порохненко рассказала, что на школу не выделили денег из городского бюджета на первое полугодие, поэтому они лично обращались к главе Днепра Борису Филатову, но ответа до сих пор нет.

Дети жалуются. Поэтому я лично не хочу сына пускать в школу, потому что плесень – вы сами понимаете, это просто караул. Мы очень любим эту школу и хотим, чтобы нам помогли решить эту проблему,

– сказала мать семиклассника Яна Распутина.

Руководство школы оправдывается – делают все, что могут. Недавно отремонтировали крышу, а плесень, говорит директор, могла появиться из-за плохо вмонтированных пластиковых окон. Их установили в прошлом году. Директор Наталья Веремеенко утверждает, постоянно пишет письма к городским властям.

"Конечно, мы обращались и в районный совет, и в департамент. Ну вы же понимаете, не хватает финансирования, а школа в городе не одна. Тем более, что за последние годы нам сделали пол и потолок в навальном корпусе", – ответила директор школы. Однако чиновники рассматривать дело не спешат. Говорят, ситуация не критичная.



Плесень в спортзале 64 школы Днепра / скриншот с видео

После многочисленных обращений и жалоб школу городские власти таки пообещали отремонтировать. Впрочем, чиновники не дали ответа на главный вопрос – когда. Между тем, родители пообещали, если их не услышат, то они будут обращаться сначала к руководству области, а затем уже и в Министерство образования и науки Украины.

Насколько это опасно для здоровья детей?

Врачи тем временем бьют тревогу, ведь находиться в таком помещении даже взрослому крайне вредно, не то что детям. Грибок и плесень выделяют в воздух десятки и сотни спор. Именно они являются причиной развития целого ряда заболеваний – в частности, поражение слизистой оболочки, хронический насморк и даже астма. Но это неполный перечень болезней, которые можно подхватить в заплесневевшем помещении.

По словам врача-пульмонолога Алины Гройсман, из-за грибка в школьных помещениях дети могут часто болеть, уставать, у них может появляться сонливость.