В Днепре умер пациент с подозрением на коронавирус
В Днепре умер 47-летний мужчина, он имел подозрение на коронавирус, однако официально болезнь не подтвердили. По непроверенной информации, мужчина накануне отдыхал в Египте.
Его госпитализировали 24 марта в 18:00, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, отметили в пресс-службе ОГА.
Важно В Тернопольской области зафиксировали уже 5 случаев заражения коронавирусом
Бондаренко добавил, что после 10-дневной поездки 45-летний мужчина заболел, однако занимался самолечением. Он обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось.
Стал ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра. Еще раз призываю жителей области: как только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям,
– подчеркнул Бондаренко.
По состоянию на 24 марта на Днепропетровщине подтвердили 2 случая заболевания коронавирусом. Еще 9 человек сейчас проверяют.
География распространения коронавируса в Украине:
- город Киев — 29 случаев;
- Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел);
- Киевская область — 16 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Тернопольская область — 5 случаев;
- Львовская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Черкасская область — 1 случай.