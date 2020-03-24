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В Днепре умер пациент с подозрением на коронавирус

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В Днепре умер 47-летний мужчина, он имел подозрение на коронавирус, однако официально болезнь не подтвердили. По непроверенной информации, мужчина накануне отдыхал в Египте.

Его госпитализировали 24 марта в 18:00, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, отметили в пресс-службе ОГА.

Важно В Тернопольской области зафиксировали уже 5 случаев заражения коронавирусом

Бондаренко добавил, что после 10-дневной поездки 45-летний мужчина заболел, однако занимался самолечением. Он обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось.

Стал ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра. Еще раз призываю жителей области: как только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям,
– подчеркнул Бондаренко.

По состоянию на 24 марта на Днепропетровщине подтвердили 2 случая заболевания коронавирусом. Еще 9 человек сейчас проверяют.

География распространения коронавируса в Украине:

  • город Киев — 29 случаев;
  • Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел);
  • Киевская область — 16 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Тернопольская область — 5 случаев;
  • Львовская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Черкасская область — 1 случай.

Симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Карантин в Украине 2020 Жертвы Новости Днепра Днепропетровская ОГА
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