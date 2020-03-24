В Днепре умер пациент с подозрением на коронавирус

В Днепре умер 47-летний мужчина, он имел подозрение на коронавирус, однако официально болезнь не подтвердили. По непроверенной информации, мужчина накануне отдыхал в Египте.

Его госпитализировали 24 марта в 18:00, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, отметили в пресс-службе ОГА.

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Бондаренко добавил, что после 10-дневной поездки 45-летний мужчина заболел, однако занимался самолечением. Он обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось.

Стал ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра. Еще раз призываю жителей области: как только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям,

– подчеркнул Бондаренко.

По состоянию на 24 марта на Днепропетровщине подтвердили 2 случая заболевания коронавирусом. Еще 9 человек сейчас проверяют.

География распространения коронавируса в Украине:

город Киев — 29 случаев;

Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел);

Киевская область — 16 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Днепропетровская область — 2 случая;

Тернопольская область — 5 случаев;

Львовская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Черкасская область — 1 случай.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала