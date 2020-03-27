В Днепре врачам сказали надевать спецодежду только во время проверок

Власть отчитывается, что обеспечивает врачей всем необходимым на время эпидемии COVID-19. Однако, на самом деле, медики порой не имеют даже элементарного: масок и перчаток.

Сейчас волонтеры собирают деньги, чтобы купить для врачей защитные костюмы, маски и перчатки. И уверяют, что в регионах ситуация еще хуже.

К слову Родные медсестры с Тернопольщины, у которой коронавирус, рассказали о проблемах ее лечения

"К нам обратилась Киевская областная больница. У них нет даже одноразовых масок", – сказала менеджер проекта "Второй фронт" Карина Струк.

Есть фото рабочей записки для врачей с Днепропетровщины, которым выдали два набора одноразовой защиты и дали распоряжение говорить при проверке полиции, что у нас все есть, можем предъявить, но не использовать и не распаковывать,

– отметила Струк.



Записки врачам, которым выдали спецодежду / Фото от проекта "Второй фронт"



Вещи для самозащиты надо показывать только во время проверок / Фото от проекта "Второй фронт"



Врачам запрещают надевать спецодежду для вызовов / Фото от проекта "Второй фронт"

Партию таких необходимых Украине масок, халатов и респираторов мы могли получить еще несколько недель назад, рассказала нардеп Александра Устинова. Еще правительство Гончарука утвердило постановление, по которому их должны были закупить. Но договор на поставку не подписывали в Минздраве.

Когда у нас пришло новое правительство и новый министр, он понял, что эта закупка будет идти через международную организацию. Через международную организацию денег не заработаешь, поэтому он не подписывал договор, который бы запустил этот процесс. Заместительница Емца, госпожа Микичак, подписала договор, который должен разморозить эту закупку,

– народный депутат Украины Александра Устинова.

Между тем профильный министр констатирует – отечественная система здравоохранения не готова эффективно противостоять вирусу.

"Третий столб борьбы – госпитальный, или лечение. К сожалению, приходится констатировать: медицинская система Украины к нему не готова", – сказал министр здравоохранения Украины Илья Емец.

К медицинскому волонтерскому движению приобщаются и простые украинцы. За последние недели все популярнее становится инициатива "Подвези медика". В соцсетях и мобильных приложениях водители указывают время и маршрут своих поездок и подвозят медицинских работников.