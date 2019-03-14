В Днепре заболели более 500 учеников одной школы: 13 детей в больнице

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В одной из школ Днепра массово заболели дети – 14 марта более 500 учеников не явились на обучение. Почти сотня школьников пожаловались на плохое самочувствие, еще 13 были госпитализированы в больницу.

Все дети учились в школе в Шевченковском районе города. По информации полиции Днепропетровщины, на уроки не пришли 512 учеников из 904.

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По неофициальной информации, 94 ученика пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализировали в больницу. Им оказывается медицинская помощь,
– сообщили в полиции.

В школе работает отдел ювенальной превенции и санэпидемстанция, которые выясняют причины ухудшения самочувствия школьников.

Тринадцать детей сейчас госпитализированы в инфекционное отделение с диагнозом "острая кишечная инфекция", сообщает Госпродпотребслужба в Днепропетровской области.

Чтобы выяснить обстоятельства заболеваемости детей, в школе отобрали 40 смывов с объектов окружающей среды, 8 готовых блюд и 6 проб питьевой воды для проведения лабораторных исследований.

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Теги: Полиция Инфекция Медицина Здоровье Здоровая жизнь Дети и несовершеннолетние Желудочно-кишечный тракт Новости Здоровье Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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