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В Днепре женщина с редким заболеванием родила здорового ребенка

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В Днепре роженица с синдромом Гольденхара родила здорового ребенка / facebook.com/f.a.olya

В Днепре 24-летняя Владислава Захарова с редким наследственным заболеванием, синдромом Гольденхара, родила здорового ребенка весом около трех килограммов. Добавим, что женщина стала мамой во второй раз.

Об этом сообщила врач Ольга Фандеева на своей странице в фейсбуке. Женщине попала в родильный дом на плановое кесарево сечение и родила здоровую девочку весом 2950 граммов и ростом 46 сантиметров.

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Известно, что Владислава Захарова имеет наследственное заболевание – синдром Гольденхара, из-за которого она маленького роста и имеет другие патологии.

"В акушерское отделение поступила беременная на плановое кесарево сечение в связи с рубцом на матке. Женщина очень маленького роста с уникальным заболеванием – синдромом Гольденхара и еще многими сопутствующими патологиями... На свет появилась прекрасная, вполне здоровая маленькая девочка", – написала Фандеева и опубликовала снимки роженицы.

 
Синдром Гольденхара – что это?
Это редкое наследственное заболевание, характеризующееся комплексным поражением глаз, ушей и позвоночника. Людям, страдающим от синдрома Гольденхара, свойственна асимметрия лица из-за одностороннего недоразвития нижней челюсти, сращение позвонков, кифозы. Синдром наследуется по аутосомно-рецессивному типу, то есть носителями дефектного гена являются оба родителя.

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Дети Роды Беременность и роды
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