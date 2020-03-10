На оккупированной Донетчине госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В понедельник, 9 марта, на неподконтрольной территории Донецкой области медики госпитализировали первую пациентку с подозрением на новый вид коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого "Минздрава ДНР".

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9 марта госпитализировано женщину, прибывшую из Китая. За всеми лицами, которые контактировали с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение.

Добавим, что 6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания. 9. марта у женщины была зафиксирована температура 37,2.

После этого женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали. Она находится под контролем в инфекционном отделении.

"Пока нельзя сказать, что у женщины коронавирус. Просто медики страхуются, чтобы не допустить в республику вирус, поэтому пациентка некоторое время будет находиться на карантине", – говорится в сообщении.

Главное о коронавирусе в Украине

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. В Черновцах больным оказался мужчина, который накануне вернулся из путешествия по Италии. Его состояние, как говорят врачи, удовлетворительное, течение болезни – легкое.

Больные коронавирусом есть в более чем 100 странах мира. В ЕС случаи заражения есть уже во всех странах. Больше всего страдает Италия – там 463 человека умерли от коронавируса, а количество зараженных уже больше 9 тысяч.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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