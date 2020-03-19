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В Донецкой ОГА рассказали о состоянии больного коронавирусом мариупольца

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Больной коронавирусом мариуполец в стабильном состоянии. Сейчас эпидемиологи устанавливают лиц, с которыми контактировал больной.

Об этом рассказал во время брифинга председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

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Сейчас людей, которые контактировали с больным коронавирусом мужчиной установили.

Жена, дочь взрослая, а также коллеги, круг лиц расширяется,
– заявили в Донецкой ОГА.

"Состояние больного удовлетворительное, температура тела – 37,8", – добавил главный санитарный врач Донецкой области.

Как известно, заболел 52-летний мариуполец, который вернулся из Египта.

Также во время брифинга сообщили, что Донецкая область получила 980 тысяч масок индивидуальной защиты.

Что известно о коронавирусе в Украине

  • В Украине лабораторно подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
  • В Черновицкой области – 10 больных, в Житомирской – 1, Киевской области – 2 и в городе Киев – 2 подтвержденных случая, Донецкая область – 1 случай.
  • В Украине ввели карантинные ограничения: запретили железнодорожное, авиа, автобусное междугородное пассажирское сообщения, закрыли метро в Киеве, Днепре и Харькове.
  • Запретили работу развлекательных заведений и заведений общественного питания. Работают только продуктовые магазины, аптеки и АЗС.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Донецка
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