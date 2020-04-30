В двух больницах в Ухане, где лечили больных COVID-19, в воздухе обнаружили частицы вируса

Китайские ученые сообщили, что обнаружили крошечные капельки с генетическим маркером коронавируса в двух больницах в Ухане.

Эти частицы могут попасть в дыхательные пути людей, находящихся в помещении, но пока неизвестно, могут ли они стать причиной заражения, сообщает Nature.

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В феврале и марте ученые собрали образцы воздуха в больнице Уханьского университета и в импровизированном временном медучреждении, которое использовалось для лечения пациентов с легкими симптомами. Также они взяли пробу воздуха в общественных помещениях Уханя, учитывая жилой дом, супермаркет и два универмага.

В воздухе изоляторов или в палатах, которые хорошо проветривались, специалисты обнаружили мало вирусных частиц. Но повышенную концентрацию нашли в воздухе небольших закрытых туалетных помещений и местах, где сотрудники снимали защитную одежду. Впрочем, ученые отмечают, что показатели значительно уменьшились после того, как больницы внедрили более жесткие процедуры дезинфекции.

Несмотря на то, что РНК коронавируса обнаружили в аэрозольных частицах в помещении больницы, ученые пока не знают, это безвредные фрагменты вируса или инфекционные.

Впрочем, эти данные свидетельствуют о важности дезинфекции больниц и помещений, в которых находятся больные COVID-19 люди. Также это в который раз подтверждает тот факт, что аэрозольные частицы вируса с легкостью распространяются по воздуху.

Похожие данные обнародовали и исследователи из Небраски, которые также обнаружили РНК коронавируса в воздухе и на поверхностях жилых помещений. Это исследование еще не прошло рецензирование, но исследователи утверждают, что они обнаружили РНК вируса под кроватями больных и на подоконниках комнат.



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