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В Египте зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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Министерство здравоохранения Египта в пятницу, 14 февраля, сообщило об обнаружении первого случая заражения китайским коронавирусом COVID-19 в стране.

Об этом сообщает издание Al Arabiya. В источнике говорится, что в Египте заразился коронавирусом иностранец. Лабораторные анализы больного были положительными, но у больного нет никаких симптомов заражения вирусом.

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Иностранца изолировали на 14 дней, в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей. Министерство отметило, что немедленно проинформировало ВОЗ и приняло все необходимые меры.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Египте Джон Габор оценил скорость и прозрачность египетского правительства в борьбе с коронавируса.

По его словам, Египет является одной из тех стран, которые разработали хороший план профилактики по борьбе с коронавирусом. Кроме того, эта страна является первой из южно -среднеземноморского региона, которая обеспечена точными тест-системами организацией для выявления зараженных.

Что следует знать про коронавирус 2019-nCoV:

  • По состоянию на 14 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1383 человека. Общее количество инфицированных – более 64 тысяч человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Египет Лечение
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