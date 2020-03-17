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В ЕС заявили, что вакцина от коронавируса может появиться осенью

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцину от нового коронавируса могут создать уже в этом году, а уже осенью она может быть доступной для людей.

Соответствующее заявление глава Еврокомиссии сделала после разговора с руководством немецкой биотехнологической компании CureVac, получившей финансовую поддержку ЕС в размере 80 миллионов евро для своих исследований, пишет AFP.

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Ученые CureVac работают над перспективной технологией разработки вакцины против коронавируса,
– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Представительница ЕС отметила, что Европейский Союз предоставляет им до 80 миллионов евро, поэтому они надеются, что с такой поддержкой специалисты смогут разработать вакцину, возможно, до осени.

"Это могло бы спасти много жизней в Европе и в остальном мире тоже", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Ученые всего мира теперь пытаются разработать вакцину против коронавируса. Но процесс ее разработки довольно хлопотный и дорогой. Ранее специалисты заявляли, что им нужен как минимум год.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 исследования Медицина Новости Здоровье Здоровье Лечение
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