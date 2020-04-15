В еще одном Киевском монастыре УПЦ МП вспышка коронавируса
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Ионинском монастыре обнаружили три новых случая коронавируса.
Об этом мэр столицы сообщил во время онлайн пресс-брифинга.
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Свято-Троицкий Ионинский монастырь Киева уже закрыт на карантин. 8 апреля оказалось, что епископа Иона госпитализировали с коронавирусом.
В начале апреля Иона Черепанов сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус. По его словам, симптомы простуды появились за неделю до установления диагноза.
В связи с карантином, службы в монастыре проходят без прихожан. Интересно, что пресс-служба монастыря вообще не сообщает о новых случаях болезни.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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