В еще одном Киевском монастыре УПЦ МП вспышка коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Ионинском монастыре обнаружили три новых случая коронавируса.

Об этом мэр столицы сообщил во время онлайн пресс-брифинга.

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Свято-Троицкий Ионинский монастырь Киева уже закрыт на карантин. 8 апреля оказалось, что епископа Иона госпитализировали с коронавирусом.

В начале апреля Иона Черепанов сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус. По его словам, симптомы простуды появились за неделю до установления диагноза.

В связи с карантином, службы в монастыре проходят без прихожан. Интересно, что пресс-служба монастыря вообще не сообщает о новых случаях болезни.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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