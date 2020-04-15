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В еще одном Киевском монастыре УПЦ МП вспышка коронавируса

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Коронавирус в Ионинском монастыре / Википедия

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Ионинском монастыре обнаружили три новых случая коронавируса.

Об этом мэр столицы сообщил во время онлайн пресс-брифинга.

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Свято-Троицкий Ионинский монастырь Киева уже закрыт на карантин. 8 апреля оказалось, что епископа Иона госпитализировали с коронавирусом.

В начале апреля Иона Черепанов сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус. По его словам, симптомы простуды появились за неделю до установления диагноза.

В связи с карантином, службы в монастыре проходят без прихожан. Интересно, что пресс-служба монастыря вообще не сообщает о новых случаях болезни.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Виталий Кличко Новости Киева Религия УПЦ МП Коронавирус в Украине Лечение
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