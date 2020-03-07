В Еврокомиссии ожидают увеличения числа людей в ЕС, которые заболеют коронавирусом

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в ближайшие недели они ожидают всплеска числа случаев заражения новым видом коронавируса, который распространился из китайского города Ухань, в странах Европейского союза .

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Кириакидес отметила, что ожидается скачок количества заболевания коронавирусом в ЕС и это станет испытанием для врачей.

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По ее словам, страны Европейского союза должны быть объединенными и мыслить совместно для принятия рациональных и простых решений, основанных на науке и последних рекомендациях в области эпидемиологии.

Я считаю, что наши усилия должны быть сосредоточены на поиске решений, которые приносят пользу гражданам ЕС в целом. Это не время паники, а время рациональных, целостных решений, основанных на науке и последних эпидемиологических советах,

– отметила еврокомиссар.

По состоянию на 7 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 3 491 человека. Общее количество инфицированных – 102 084 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 57 тысяч человек. В Италии наибольшее количество больных в Европе – 4 636.



Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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