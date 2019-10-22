В Европарламенте обеспокоены сворачиванием медреформы
Медицинская реформа экс-руководительницы Минздрава Ульяны Супрун создала прозрачную но не коррумпированную систему. А новое руководство министерства хочет это остановить.
Об этом заявила вице-президент Комитета Ассоциации "Украина – ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью "Интерфакс-Украина".
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Депутат подчеркнула, на успешности медреформы и важности ее продолжения.
По ее словам, вторая стадия медицинской реформы должна начаться сейчас, но, даже не начав ее, новая министр здравоохранения Скалецкая и ее команда делают все против медреформы.
И если во времена Супрун парковка у здания министерства была пустой – не было лоббистов, то после первых дней работы новой команды вы видите тех же самых парней, которые входят и выходят из министерства,
– отметила Виола фон Крамон-Таубадель.
Второй этап медицинской реформы должен начаться в 2020 году. Который предусматривает гарантированное бесплатное медобслуживание для пациентов на вторичном звене медицинской системы, то есть узкими специалистами. Важные изменения также должны состояться в больницах: ремонты, модернизация оборудования, компьютеризация. Изменения эти обязательны, иначе медучреждение не получит финансирование от Национальной службы здоровья.
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