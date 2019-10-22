В Европарламенте обеспокоены сворачиванием медреформы

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Сворачивание медреформы
Сворачивание медреформы / unsplash.com

Медицинская реформа экс-руководительницы Минздрава Ульяны Супрун создала прозрачную но не коррумпированную систему. А новое руководство министерства хочет это остановить.

Об этом заявила вице-президент Комитета Ассоциации "Украина – ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью "Интерфакс-Украина".

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Депутат подчеркнула, на успешности медреформы и важности ее продолжения.

 
Вице-президент Комитета Ассоциации "Украина – ЕС" Виола фон Крамон-Таубадель
"Мы были очень впечатлены успехом этой реформы, и сейчас мы боимся, что созданная Супрун прозрачная система оказалась в опасности, потому что старые элиты пытаются снова вернуться в министерство. И это вызывает беспокойство".

По ее словам, вторая стадия медицинской реформы должна начаться сейчас, но, даже не начав ее, новая министр здравоохранения Скалецкая и ее команда делают все против медреформы.

И если во времена Супрун парковка у здания министерства была пустой – не было лоббистов, то после первых дней работы новой команды вы видите тех же самых парней, которые входят и выходят из министерства,
– отметила Виола фон Крамон-Таубадель.

Второй этап медицинской реформы должен начаться в 2020 году. Который предусматривает гарантированное бесплатное медобслуживание для пациентов на вторичном звене медицинской системы, то есть узкими специалистами. Важные изменения также должны состояться в больницах: ремонты, модернизация оборудования, компьютеризация. Изменения эти обязательны, иначе медучреждение не получит финансирование от Национальной службы здоровья.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Зоряна Скалецкая Медицинская реформа Европарламент Ульяна Супрун
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