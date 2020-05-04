В Европе одобрили тест на антитела к коронавирусу, его точность 99%

Фармацевтическая корпорация Abbott объявила, что тест на иммуноглобулины, который определяет наличие COVID-19 в крови пациентов, получил сертификат, соответствующий требованиям безопасности Евросоюза.

Abbott планирует выпустить несколько миллионов тестов в Европе, сообщает BI.

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Корпорация Abbott уже выпустила тест на антитела к коронавирусу в США в середине апреля, и до конца месяца планирует поставить 4 миллиона единиц.

Теперь тест прошел сертификацию в Евросоюзе. Результаты тестов обрабатывают специальные лабораторные аппараты Abbott, производительность которых составляет 200 тестов в час. Соединенные Штаты уже закупили 2000 штук таких аппаратов, Британия – 250.

Точность теста на иммуноглобулин проверили сначала на 1070 лабораторных образцах, а затем на 73 пациентах с диагнозом COVID-19, первые симптомы у которых появились за две недели до этого. И в том, и в другом случае точность составила 99%.

Тест показывает только наличие инфекции в организме, но не иммунитет к вирусу. Поэтому, важно понимать, что присутствие антител в крови не гарантирует иммунитета. Также он может не показать положительного результата в случае, если пациент находится на ранней стадии заражения, когда антитела еще не сформировались.

Основная польза этого теста – возможность отслеживать распространение SARS-CoV-2 среди населения. Неоднократные исследования подтвердили, что по меньшей мере 50% носителей инфекции не проявляют вообще никаких симптомов. По другим данным, число бессимптомных носителей примерно в 4 раза больше, чем тех, у кого есть симптомы заболевания.



Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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