В Германии больных COVID-19 может быть в 10 раз больше

Реальное количество случаев коронавируса в Германии может быть больше в 10 раз. Об этом свидетельствует исследование Боннского университета.

По подсчетам вирусологов, в Германии коронавирусом могли заразиться 1,8 миллиона человек. Об этом сообщает The New York Times.

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Ученые из Боннского университета проанализировали ситуацию в округе Хайнсберг, что на границе с Нидерландами. Именно здесь зарегистрировали один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в стране.

Специалисты взяли анализы у 919 местных жителей. Как оказалось, у каждого пятого не было никаких симптомов болезни. Исследователи учли количество выявленных ранее случаев, таким образом, показатель смертности в регионе составил всего 0,37%.

Эти результаты могут помочь улучшить модель расчета распространения коронавируса. Ведь до сегодня база данных была довольно слабой,

– сообщил руководитель группы исследователей Гюнтер Гарманн.

По состоянию на 4 мая в Германии зафиксировали 165 664 случая коронавируса. 6 866 человек умерли, более 132 тысяч больных выздоровели.

Что известно о коронавирусе в Германии

Коронавирус мощно ударил по Германии, как и по другим странам Европы. Первый случай здесь зарегистрировали 27 января.

Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса, является чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии. Немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус еженедельно. Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса.

Также немецкое правительство заказало дополнительно 10 тысяч спасательных систем искусственной вентиляции легких, в дополнение к 25 тысячам, которые уже установлены в больницах по всей стране.

С 4 мая Германия начала постепенно ослаблять карантин. В частности, возобновили работу парикмахерские, музеи зоо– и ботанические сады.



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