В Германии хотят штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей
В Германии разработали законопроект, который предусматривает штрафы в 2,5 тысячи евро для тех, кто не делает прививки, а также недопуск непривитых детей в учебные заведения.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью Bild заявил, что родители детей, которые уже ходят в школу или детский сад, должны будут представить документ о сделанных прививках до июля 2020 года.
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По официальным данным, от кори в Германии привиты 93% детей, Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95%.
Мы хотим защитить всех детей от заражения корью. Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать наличие прививок,
– подчеркнул Шпан.
Корь является достаточно тяжелым инфекционным заболеванием, которое сопровождается сменой нескольких периодов болезни, протекающими в организме человека длительное время (это не грипп, от которого за три-пять дней можно уже выздороветь) и имеет ряд тяжелых осложнений.
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Корь является очень заразным заболеванием и наиболее склонными к риску тяжелого протекания кори являются дети младше 5 лет, взрослые старше 20 лет, беременные женщины и люди с любыми иммунодефицитными состояниями.
Для того, чтобы достоверно выяснить, имеет человек антитела против кори или нет (он может перенести заболевание на субклиническом уровне и не знать об этом), необходимо сделать соответствующий анализ крови (анти measles IgG).
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