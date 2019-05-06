В Германии хотят штрафовать родителей, которые не вакцинируют детей

В Германии разработали законопроект, который предусматривает штрафы в 2,5 тысячи евро для тех, кто не делает прививки, а также недопуск непривитых детей в учебные заведения.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью Bild заявил, что родители детей, которые уже ходят в школу или детский сад, должны будут представить документ о сделанных прививках до июля 2020 года.

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По официальным данным, от кори в Германии привиты 93% детей, Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95%.

Мы хотим защитить всех детей от заражения корью. Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать наличие прививок,

– подчеркнул Шпан.

Корь является достаточно тяжелым инфекционным заболеванием, которое сопровождается сменой нескольких периодов болезни, протекающими в организме человека длительное время (это не грипп, от которого за три-пять дней можно уже выздороветь) и имеет ряд тяжелых осложнений.

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Корь является очень заразным заболеванием и наиболее склонными к риску тяжелого протекания кори являются дети младше 5 лет, взрослые старше 20 лет, беременные женщины и люди с любыми иммунодефицитными состояниями.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Для того, чтобы достоверно выяснить, имеет человек антитела против кори или нет (он может перенести заболевание на субклиническом уровне и не знать об этом), необходимо сделать соответствующий анализ крови (анти measles IgG).



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