В Германии коронавирус обнаружили у ребенка

Ребенок из Баварии стал шестым гражданином Германии, который заболел коронавирусом.

Известно, что отец ребенка является сотрудником компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Германии.

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Согласно данным Государственного управления здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (LGL), в полдень зафиксировали еще один случай в Баварии. Это ребенок мужа с района Траунштайн, у которого ранее был положительный результат на коронавирус,

– говорится в сообщении.



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