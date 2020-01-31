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В Германии коронавирус обнаружили у ребенка

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Коронавирус в Германии / theaustralian.com

Ребенок из Баварии стал шестым гражданином Германии, который заболел коронавирусом.

Известно, что отец ребенка является сотрудником компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Германии.

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Согласно данным Государственного управления здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (LGL), в полдень зафиксировали еще один случай в Баварии. Это ребенок мужа с района Траунштайн, у которого ранее был положительный результат на коронавирус,
– говорится в сообщении.


Правда и мифы про коронавирус / 24 канал

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

  • По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • МАУ выполнит два рейса, чтобы эвакуировать украинцев из КНР.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Дети Инфекция
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