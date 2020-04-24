В Германии начали массовое тестирование на антитела к коронавирусу: почему это важно

Германия первой в Европе начала массовое тестирование людей на антитела к COVID-19. Ученые считают, что люди, переболевшие коронавирусной болезнью, должны иметь антитела к инфекции в крови.

Согласно заявлению представителей Института Роберта Коха, программа стартовала на прошлой неделе. Специалисты убеждены, что исследование поможет понять реальное количество больных в стране, а также ускорит отмену карантина. Первые результаты ожидаются в мае, пишет Bisiness Insider.

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Исследование поможет выяснить, как много людей уже переболели коронавирусом и получили к нему иммунитет. Без этой информации невозможно планировать отмену карантина и возвращение к привычной жизни.

Тестирование будут проводить в три этапа:

на первом ученые проанализируют образцы, полученные от доноров крови,

второй этап охватит жителей наиболее пострадавших районов Германии,

а третий – большую часть населения страны.

По словам специалистов, большая часть заражений коронавирусной инфекцией проходит в легкой форме или без симптомов и не попадает в статистику. Тестирование на антитела позволит выявить такие случаи и понять, какой процент жителей страны переболел и получил иммунитет к инфекции.

По официальным данным, в Германии, население которой составляет 83 миллиона человек, обнаружили свыше 153 000 случаев заражения COVID-19, более 5,5 тысячи из которых закончились летально. При этом власть ежедневно тестирует более 120 000 человек.

К сожалению, до сих пор неясно, может ли наличие антител говорить о наличии иммунитета к вирусу. ВОЗ призывает не спешить с выводами и не ослаблять меры по самоизоляции до тех пор, пока не создадут вакцину.



Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

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