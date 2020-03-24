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В Германии начали принимать больных коронавирусом пациентов из Италии

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Утром 24 марта в аэропорт Лейпциг/Галле прибыл самолет с больными коронавирусом пациентами из Италии. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Германия приняла 8 пациентов из Италии, сообщает TheBerlinSpectator.

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Двух из 8 человек госпитализировали в клинику Лейпцига, где они находятся в реанимации.

Других пациентов будут лечить в разных клиниках Саксонии. Известно, что именно в этом районе Германии самая благоприятная ситуация с коронавирусом.

Добавим, что это уже не первый раз, когда Германия помогает другим странам во время пандемии. В двух провинциях западной части Германии от коронавируса лечат 7 французов.

В Италии наибольшее количество смертей из-за коронавируса в мире. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 6 820 человек. В целом количество больных Covid-2019 в стране превысило 69 тысяч.

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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