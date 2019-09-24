В Германии похмелье признали болезнью

Суд во Франкфурте-на-Майне удовлетворил иск против производителя антипохмельных напитков, чьи обещания на этикетках признали ошибочными.

В решении суда говорится, что болезнью можно считать даже небольшие и временные нарушения в работе организма. Похмелье подходит по всем признакам: оно вызывает усталость, тошноту и головную боль, пишет BBC.

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Фирма выпускала напитки, которые якобы облегчают эти симптомы. По немецким законам, пищевым продуктам нельзя приписывать лечебные или профилактические свойства, суд встал на сторону истца.

Как добавляет издание, вердикт был вынесен в разгар ежегодного фестиваля пива "Октоберфест" в Мюнхене.



Лекарство против похмелья не помогают

Что на самом деле помогает при похмелье?

У специальных "препаратов от похмелья" нет доказанной эффективности, хотя они могут облегчить некоторые симптомы за счет воды, с которой их принимают.

Если болит голова и все тело – примите аспирин, ибупрофен или другое нестероидное противовоспалительное средство. Они не влияют на похмелье непосредственно, но голова и тело будут меньше болеть путем обезболивания.

Однако препараты могут раздражать и без того чувствительный желудок и нагружать печень, поэтому сначала помогите пищеварительной системе. Чтобы не нагружать пищеварительную систему, избегайте жирного, острого, кислого.

Убить двух зайцев помогут овощной бульон или куриный суп: они восстановят водный баланс и наполнят организм витаминами и минералами, которые "смылись" вместе с мочой из организма.

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