В Германии предлагают давать разрешение на работу всем, кто уже переболел COVID-19

Ввести "иммунные паспорта" для сотрудников, которые переболели COVID-19. С такой инициативой выступили немецкие ученые.

Об этом пишет The Guardian.

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В середине апреля в Германии планируют более 100 тысяч добровольцев протестировать на антитела к SARS-CoV-2. Затем выборку увеличат, чтобы следить за распространением коронавируса. На данномэтапе исследование находится на этапе поиска финансирования.

Те, кто приобрел иммунитет, могли бы получить документ о прохождении вакцинации, чтобы для них уже не действовал запрет на работу,

– рассказал Герард Краузе, глава эпидемиологического отделения Центра исследований инфекционных болезней им. Гельмгольца в Брауншвейге.

Немецкие власти пока не комментировали эту инициативу.

В чем опасность такой инициативы?

Ученые еще не знают наверняка, надолго ли хватает иммунитета, если человек переболел COVID-19.

Если такие паспорта действительно введут, это может подтолкнуть людей, оставшихся на грани разорения, на отчаянные поступки: чтобы вернуть себе право на работу, они будут специально заражаться вирусом, считают критики этой идеи.



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