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В Германии резко возросло количество больных коронавирусом

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29 февраля сообщалось о 79 зараженных Covid-19 в Германии. А уже 1 марта случаи инфицирования подтвердили более чем у ста человек.

По данным института имени Роберта Коха, официально подтверждено 117 случаев инфицирования, сообщает Deutsche Welle.

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Больше всего зарегистрированных случаев в земле Северный Рейн-Вестфалия. Там сейчас 66 больных. В Баварии за все время вспышки заболевания зарегистрировали 19 зараженных, а в Баден-Вюртемберге – 15 человек. Именно в Баварии зафиксировали первый случай, когда в Германии коронавирусом заболел ребенок.

Ни одного случая инфицирования пока в столице Германии Берлине.

Где находится Северный Рейн-Вестфалия

Коротко о коронавирусе по состоянию на 1 марта

По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 294 человека.

  • В Италии зафиксировали 29 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 1129 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
  • В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболел студент, который приехал из Ирана.
  • В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
  • В Иране подтвердили 388 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько чиновников. В частности, заместитель премьер-министра здравоохранения, вице-президент Ирана и глава парламентского комитета.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 3 тысячи человек.​
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Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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