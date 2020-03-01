В Германии резко возросло количество больных коронавирусом

29 февраля сообщалось о 79 зараженных Covid-19 в Германии. А уже 1 марта случаи инфицирования подтвердили более чем у ста человек.

По данным института имени Роберта Коха, официально подтверждено 117 случаев инфицирования, сообщает Deutsche Welle.

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Больше всего зарегистрированных случаев в земле Северный Рейн-Вестфалия. Там сейчас 66 больных. В Баварии за все время вспышки заболевания зарегистрировали 19 зараженных, а в Баден-Вюртемберге – 15 человек. Именно в Баварии зафиксировали первый случай, когда в Германии коронавирусом заболел ребенок.

Ни одного случая инфицирования пока в столице Германии Берлине.

Где находится Северный Рейн-Вестфалия

Коротко о коронавирусе по состоянию на 1 марта

По состоянию на 1 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 979 человек. Общее количество инфицированных – 86 986 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 42 294 человека.