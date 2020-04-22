В Германии стартовали испытания вакцины против коронавируса на людях

В Германии начали клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на людях. Разрешение испытать вакцину на добровольцах получила фирма BioNTech.

Об этом сообщил Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов Пауля Эрлиха (PEI) в Twitter.

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Первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 утверждено в Германии. Тестирование вакцины на человеке является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19

– говорится в сообщении.

Разрешение протестировать вакцину на здоровых добровольцах получила фирма BioNTech.

Испытания будут проходить в 3 этапа: сначала на небольшой группе – 200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, затем на нескольких тысячах людей и наконец – на 20 тысячах человек. Вакцинировать будут одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины.

Клинические испытания направлены на определение общей переносимости кандидатов и их способности генерировать специфический иммунный ответ против возбудителя.

Институт Пауля Эрлиха предвидет, что следующие клинические испытания кандидатов в Германии начнутся в ближайшие несколько месяцев.

++ Erste klinische Prüfung eines COVID-19-Impfstoffs in Deutschland genehmigt. ++

Die Erprobung eines Impfstoffs am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren & wirksamen Impfstoffen gegen #COVID19.

️https://t.co/mkLcCesQ7j #Coronavirus pic.twitter.com/ZYiCAhKmqS — Paul-Ehrlich-Institut (PEI) (@PEI_Germany) April 22, 2020

Как работает вакцина

Добровольцам вводят препарат, содержащий искусственную ДНК части генетического кода вируса. После инъекции клетки начинают вырабатывать безвредны копии вируса. Это активирует иммунную систему человека и она вырабатывает антитела.

Вакцина против коронавируса может появиться раньше, чем планировали / Фото Unsplash

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