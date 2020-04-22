В Германии стартовали испытания вакцины против коронавируса на людях
В Германии начали клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на людях. Разрешение испытать вакцину на добровольцах получила фирма BioNTech.
Об этом сообщил Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов Пауля Эрлиха (PEI) в Twitter.
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Первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 утверждено в Германии. Тестирование вакцины на человеке является важной вехой на пути к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19
– говорится в сообщении.
Разрешение протестировать вакцину на здоровых добровольцах получила фирма BioNTech.
Испытания будут проходить в 3 этапа: сначала на небольшой группе – 200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, затем на нескольких тысячах людей и наконец – на 20 тысячах человек. Вакцинировать будут одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины.
Клинические испытания направлены на определение общей переносимости кандидатов и их способности генерировать специфический иммунный ответ против возбудителя.
Институт Пауля Эрлиха предвидет, что следующие клинические испытания кандидатов в Германии начнутся в ближайшие несколько месяцев.
Как работает вакцина
Добровольцам вводят препарат, содержащий искусственную ДНК части генетического кода вируса. После инъекции клетки начинают вырабатывать безвредны копии вируса. Это активирует иммунную систему человека и она вырабатывает антитела.
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