В Германии только за последние сутки выявили 7 тысяч больных коронавирусом
В Германии только за последние сутки выявили более 7 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. От болезни умерли еще 72 гражданина Германии.
Президент Германии Вальтер Штайнмайер обратился к гражданам, попросив их набраться терпения. Об этом сообщило издание Bild.
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За последние сутки удалось выявить 7 тысяч новых случаев заражения коронавируса Covid-19
– говорится в отчете немецких эпидемиологов.
Всего в Германии заболели коронавирус более 40 тысяч человек, а число смертельных случаев от недуга – 229.
По словам президента Германии Вальтера Штайнмайера, меры, направленные на социальное дистанцирование, могут длиться неделями.
Он также похвалил немецкие больницы за лечение французских и итальянских граждан, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения в этих странах.
Как Германия реагирует на вспышку коронавируса
- Коронавирус мощно ударил по Германии, как и по другим странам Европы. Количество зараженных стремительно растет. В то же время количество смертей до сих пор довольно низкое.
- Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса в Германии, чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии. Немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус еженедельно. Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса.
- Массовое тестирование способствует снижению смертности, так как позволяет выявлять случаи Covid-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов.
- Также немецкое правительство заказало дополнительно 10 тысяч спасательных систем искусственной вентиляции легких, в дополнение к 25 тысячам, которые уже установлены в больницах по всей стране.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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