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В Германии только за последние сутки выявили 7 тысяч больных коронавирусом

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В Германии только за последние сутки выявили более 7 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. От болезни умерли еще 72 гражданина Германии.

Президент Германии Вальтер Штайнмайер обратился к гражданам, попросив их набраться терпения. Об этом сообщило издание Bild.

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За последние сутки удалось выявить 7 тысяч новых случаев заражения коронавируса Covid-19
– говорится в отчете немецких эпидемиологов.

Всего в Германии заболели коронавирус более 40 тысяч человек, а число смертельных случаев от недуга – 229.

По словам президента Германии Вальтера Штайнмайера, меры, направленные на социальное дистанцирование, могут длиться неделями.

Он также похвалил немецкие больницы за лечение французских и итальянских граждан, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения в этих странах.

Как Германия реагирует на вспышку коронавируса

  • Коронавирус мощно ударил по Германии, как и по другим странам Европы. Количество зараженных стремительно растет. В то же время количество смертей до сих пор довольно низкое.
  • Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса в Германии, чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии. Немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус еженедельно. Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса.
  • Массовое тестирование способствует снижению смертности, так как позволяет выявлять случаи Covid-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов.
  • Также немецкое правительство заказало дополнительно 10 тысяч спасательных систем искусственной вентиляции легких, в дополнение к 25 тысячам, которые уже установлены в больницах по всей стране.


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Лечение Медицина
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