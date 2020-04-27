В Гонконге разработали антимикробный спрей, который сможет защитить от COVID-19: фото

При распылении этот спрей превращается в тонкую пленку. По словам ученых, его можно наносить на любые поверхности, а защитное действие покрытия продолжается до 90 дней.

Антимикробное покрытие под названием МАР-1 разработали ученые из Гонконгского университета науки и технологий (NKUST) и сообщили об этом на официальном сайте университета.

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По словам ученых, после распыления МАР-1 превращается в сверхтонкую пленку, защитные свойства которой активизируются при контакте с человеческой кожей.

Пленка состоит из термочувствительных полимеров, которые позволяют реагировать на тепло человеческого тела, и дезинфекционных нанокапсул, которые собственно и уничтожают вирусы и бактерии. Ученые уверяют, что МАР-1 эффективно убивает до 99,99% бактерий и вирусов.



Образцы нановолокна / NKUST

МАР-1 7 месяцев тестировали на паналях перегородок в местной государственной больнице и 6 месяцев на постельном белье в доме престарелых. В первом случае общее количество бактерий уменьшалось на 99%, а во втором – на 95,8%.

Разработчики утверждают, что МАР-1 можно наносить на виды любых поверхностей: металл, бетон, дерево, стекло, пластик, а также на ткань, кожу и текстиль. Профессор университета Джозеф Кван уверяет, что использование МАР-1 не влияет на внешний вид поверхностей и тактильные ощущения, а защитный эффект сохраняется до 90 дней и является безопасным для кожи и окружающей среды.



Водопроводные трубы с покрытием MAP-1 (слева) и без (справа)​ / NKUST

Чтобы помочь стране в борьбе с пандемией COVID-19, компания Chiaphua Industries Ltd профинансировала использование МАР-1 более чем в 70 детских садах, школах, школьных автобусах и домах престарелых, а также в торговых центрах, церквях и спортивных залах.

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