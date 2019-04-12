В Греции родился ребенок от трех родителей

В Греции родился мальчик, у которого сразу три биологических родителя. Ребенок здоров и весит 2,9 кг.

К врачам обратилась 32-летняя женщина, которая не смогла забеременеть в результате четырех ЭКО. Команда греческих и испанских ученых из компании Embryotools использовала метод цитоплазматической замены, чтобы помочь ей, пишет ВВС.

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В яйцеклетку будущей матери, кроме сперматозоидов отца, перенесли цитоплазму из донорской яйцеклетки другой женщины. Эмбрион получил от нее митохондрии – клеточные структуры, которые отвечают за производство энергии.

Эта методика была разработана американскими учеными, чтобы помочь семьям с митохондриальными генетическими заболеваниями. В Embryotools рассказывают, что сейчас к имплантации готовы еще восемь эмбрионов.



Для рождения ребенка применили клетки трех родителей



"Мы очень гордимся тем, что можем дать женщинам с редкими генетическими заболеваниями возможность иметь здорового ребенка", – рассказали врачи.

Но у некоторых экспертов эта процедура вызывает много этических вопросов. В 2015 году Конгресс США запретил применять их на территории страны. Поэтому первые дети от трех родителей появились на свет там, где нет такого жесткого регулирования – в Украине и Мексике.

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