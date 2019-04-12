В Греции родился ребенок от трех родителей

101 Читати новину українською
Ребенок от трех родителей
Ребенок от трех родителей / pixabay.com

В Греции родился мальчик, у которого сразу три биологических родителя. Ребенок здоров и весит 2,9 кг.

К врачам обратилась 32-летняя женщина, которая не смогла забеременеть в результате четырех ЭКО. Команда греческих и испанских ученых из компании Embryotools использовала метод цитоплазматической замены, чтобы помочь ей, пишет ВВС.

Читайте также: Ребенок от трех родителей: первый в мире малыш по уникальному методу родился в Украине

В яйцеклетку будущей матери, кроме сперматозоидов отца, перенесли цитоплазму из донорской яйцеклетки другой женщины. Эмбрион получил от нее митохондрии – клеточные структуры, которые отвечают за производство энергии.

Эта методика была разработана американскими учеными, чтобы помочь семьям с митохондриальными генетическими заболеваниями. В Embryotools рассказывают, что сейчас к имплантации готовы еще восемь эмбрионов.

Дитина від трьох батьків
Для рождения ребенка применили клетки трех родителей


"Мы очень гордимся тем, что можем дать женщинам с редкими генетическими заболеваниями возможность иметь здорового ребенка", – рассказали врачи.

Но у некоторых экспертов эта процедура вызывает много этических вопросов. В 2015 году Конгресс США запретил применять их на территории страны. Поэтому первые дети от трех родителей появились на свет там, где нет такого жесткого регулирования – в Украине и Мексике.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака
сегодня
1164
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Дети Беременность и роды
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
11 апреля 08:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
5509
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
9 апреля 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 15868
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 1028
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 686
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 1104
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук