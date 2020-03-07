В Грузии количество больных увеличилось до 12 человек

Количество больных китайским коронавирусом в Грузии увеличилось с 4 случаев до 12. Всего на карантине находится 140 человек.

Министерство здравоохранения Грузии собирает брифинг по ситуации с коронавирусом в стране, написано на сайте ведомства.

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Заболел Сovid-19 и сын гендиректора Наццентра по контролю за заболеваниями Амирани Гамкрелидзе – Николоз. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Николоз пояснил, что контактировал со своим коллегой, который был болен коронавирусом. Впоследствии Николоз Гамкрелидзе почувствовал первые симптомы болезни. Мужчина сдал анализы и тесты показали, что он инфицирован Сovid-19.

Коронавирус – симптомы высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

Мужчина написал, что сразу же пошел в Тбилисскую инфекционную больницу и начал лечение. Всех, кто контактировал с ним, сейчас проверяют на наличие заболевания. В целом состояние Николоза удовлетворительное.

Чувствую себя хорошо. Хотя эта информация частная, я решил сделать ее публичной. Я считаю, что болезнь не должна вызывать стыд. Она не должна стать источником паники,

– подчеркнул Николоз в посте.