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В Грузии количество больных увеличилось до 12 человек

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Количество больных китайским коронавирусом в Грузии увеличилось с 4 случаев до 12. Всего на карантине находится 140 человек.

Министерство здравоохранения Грузии собирает брифинг по ситуации с коронавирусом в стране, написано на сайте ведомства.

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Заболел Сovid-19 и сын гендиректора Наццентра по контролю за заболеваниями Амирани Гамкрелидзе – Николоз. Об этом он сообщил в фейсбуке.

Николоз пояснил, что контактировал со своим коллегой, который был болен коронавирусом. Впоследствии Николоз Гамкрелидзе почувствовал первые симптомы болезни. Мужчина сдал анализы и тесты показали, что он инфицирован Сovid-19.

 
Коронавирус – симптомы
  • высокая температура, которая стабильно держится;
  • ухудшение общего состояния;
  • потеря аппетита;
  • частое дыхание, возникает одышка;
  • слабость, вялость, снижение активности;
  • кашель различной интенсивности.

Мужчина написал, что сразу же пошел в Тбилисскую инфекционную больницу и начал лечение. Всех, кто контактировал с ним, сейчас проверяют на наличие заболевания. В целом состояние Николоза удовлетворительное.

Чувствую себя хорошо. Хотя эта информация частная, я решил сделать ее публичной. Я считаю, что болезнь не должна вызывать стыд. Она не должна стать источником паники,
– подчеркнул Николоз в посте.

Справка. 26 февраля в Грузии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. Коронавирусом заболел гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал из Ирана. Грузия, как и ряд стран, прекратила авиасообщение с Италией из-за вспышки болезни.

Что известно о коронавирусе в мире: главное

  • По состоянию на 7 марта количество больных китайским коронавирусом выросло до 100 тысяч 840 человек, умерли – более 3 тысяч человек. Впрочем, выздоровели более 55 тысяч человек.
  • Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Италии.
  • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Коронавірус у цифрахКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Анализы Китай Новости Грузии Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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