В Грузии количество больных увеличилось до 12 человек
Количество больных китайским коронавирусом в Грузии увеличилось с 4 случаев до 12. Всего на карантине находится 140 человек.
Министерство здравоохранения Грузии собирает брифинг по ситуации с коронавирусом в стране, написано на сайте ведомства.
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Заболел Сovid-19 и сын гендиректора Наццентра по контролю за заболеваниями Амирани Гамкрелидзе – Николоз. Об этом он сообщил в фейсбуке.
Николоз пояснил, что контактировал со своим коллегой, который был болен коронавирусом. Впоследствии Николоз Гамкрелидзе почувствовал первые симптомы болезни. Мужчина сдал анализы и тесты показали, что он инфицирован Сovid-19.
- высокая температура, которая стабильно держится;
- ухудшение общего состояния;
- потеря аппетита;
- частое дыхание, возникает одышка;
- слабость, вялость, снижение активности;
- кашель различной интенсивности.
Мужчина написал, что сразу же пошел в Тбилисскую инфекционную больницу и начал лечение. Всех, кто контактировал с ним, сейчас проверяют на наличие заболевания. В целом состояние Николоза удовлетворительное.
Чувствую себя хорошо. Хотя эта информация частная, я решил сделать ее публичной. Я считаю, что болезнь не должна вызывать стыд. Она не должна стать источником паники,
– подчеркнул Николоз в посте.
Справка. 26 февраля в Грузии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. Коронавирусом заболел гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал из Ирана. Грузия, как и ряд стран, прекратила авиасообщение с Италией из-за вспышки болезни.
Что известно о коронавирусе в мире: главное
- По состоянию на 7 марта количество больных китайским коронавирусом выросло до 100 тысяч 840 человек, умерли – более 3 тысяч человек. Впрочем, выздоровели более 55 тысяч человек.
- Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Италии.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.