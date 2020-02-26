В Грузии подтвердили случай заражения коронавирусом
Грузия также попала в перечень стран, где зафиксировано заражение человека новым видом коронавируса Covid-2019. Министерство здравоохранения сообщило о первом случае.
Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".
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Коронавирус обнаружили у мужчины, который прибыл накануне из Ирана через Азербайджан. Гражданин Грузии сейчас госпитализирован в инфекционное отделение больницы и угроза его жизни отсутствует.
Добавим, что ранее Грузия прекратила прямое авиасообщение с Китаем, чтобы уберечься от распространения Covid-2019.
Иран попал в пятерку стран, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. Общее число больных – 139 человек, а летальных исходов – 19.
Что известно о коронавирусе: главное
- Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.
- Ряд стран остановили авиасообщение с Китаем. Вирус распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
- По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.
- В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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