В Грузии подтвердили случай заражения коронавирусом

Грузия также попала в перечень стран, где зафиксировано заражение человека новым видом коронавируса Covid-2019. Министерство здравоохранения сообщило о первом случае.

Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

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Коронавирус обнаружили у мужчины, который прибыл накануне из Ирана через Азербайджан. Гражданин Грузии сейчас госпитализирован в инфекционное отделение больницы и угроза его жизни отсутствует.

Добавим, что ранее Грузия прекратила прямое авиасообщение с Китаем, чтобы уберечься от распространения Covid-2019.

Иран попал в пятерку стран, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. Общее число больных – 139 человек, а летальных исходов – 19.

Что известно о коронавирусе: главное

Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань, который впоследствии изолировали. Власти Китая построили отдельные больницы для больных.

Ряд стран остановили авиасообщение с Китаем. Вирус распространяется в Европе. Больше всего среди европейских стран пострадала Италия, где уже зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.

По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.

В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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