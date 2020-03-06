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В Харькове дезинфицируют вагоны метро из-за коронавируса: видео

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В Харькове взялись дезинфицировать вагоны метро, чтобы помешать распространению заболеваний коронавируса Covid-2019.

Обрабатывать все вагоны будут дважды в день специальными смесями. Делать это будут в ангарах депо, за час до выезда поездов.

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Ежедневно харьковская подземка перевозит более 800 тысяч пассажиров. Поэтому эксперты убеждены, что такая уборка является защитным барьером от большинства инфекций.

"Убивает все инфекции. Коронавирус, не могу сказать. Но туберкулез, различные грибы, ОРВИ – для этого мы всегда пользовались этим составом. Его применяют везде: в больницах, в детских садах, обрабатываются игрушки, все поверхности, где человек может прикасаться рукой" – сказала мастер клининговой компании Юлия Ереминко.

Что известно о коронавирусе в Украине: коротко

 

  • Сейчас коронавирус подтвердили только у одного украинца из Черновцов. Он вместе с женой путешествовал в Италию через Румынию.
  • Сначала жена больного находилась в самоизоляции в собственной квартире, поскольку у нее отсутствовали симптомы.
  • Однако 3 марта черновчане собрались на протесты под подъездом женщины. По словам очевидцев, они кричали и перекрывали дорогу. Им не нравилось то, что жена мужчины, у которого обнаружили коронавирус, находится дома. В итоге ее забрала машина "скорой" на обсервацию.
  • Из-за ситуации с коронавирусом, по всей Черновицкой области в школах, колледжах и высших учебных заведениях ввели карантин.

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Автор: Юлия Гилей
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Харькова Китай Новости Здоровье Лечение Здоровье
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