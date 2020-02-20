В Харькове самолет с эвакуированными украинцами из Уханя разместят на изолированной стоянке
Самолет с эвакуированными украинцами из Китая сначала приземлился в Борисполе для дозаправки, а дальше уходит в Международный аэропорт "Харьков". Самолет разместят на изолированной стоянке.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в телеграме сообщил, что паспортный контроль и таможенные формальности буду выполнять у трапа самолета.
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Далее 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
Политик призвал не поддаваться на провокации и не паниковать.
Важно! Почему не стоит поддаваться панике и почему украинцы из Уханя не представляют опасности – читайте в материале 24 канала.
Эвакуация украинцев из Уханя: коротко о главном
- 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину сначала в Борисполь, а затем полетит в Харьков;
- Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области;
- Местные протестуют против решения властей и обещают не пустить украинцев;
- С Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не было шансов даже у тех, кто подцепил обычную простуду;
- Санаторий будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности;
- Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.
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