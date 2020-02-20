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В Харькове самолет с эвакуированными украинцами из Уханя разместят на изолированной стоянке

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Самолет с эвакуированными украинцами из Уханя разместят на изолированной стоянке / skyup.aero/ru

Самолет с эвакуированными украинцами из Китая сначала приземлился в Борисполе для дозаправки, а дальше уходит в Международный аэропорт "Харьков". Самолет разместят на изолированной стоянке.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в телеграме сообщил, что паспортный контроль и таможенные формальности буду выполнять у трапа самолета.

Тем временем: Будем ложиться под колеса и жечь шины, – в Новых Санжарах против украинцев из Уханя

Далее 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Политик призвал не поддаваться на провокации и не паниковать.

Важно! Почему не стоит поддаваться панике и почему украинцы из Уханя не представляют опасности – читайте в материале 24 канала.

Эвакуация украинцев из Уханя: коротко о главном

  • 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину сначала в Борисполь, а затем полетит в Харьков;
  • Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцы будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области;
  • Местные протестуют против решения властей и обещают не пустить украинцев;
  • С Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не было шансов даже у тех, кто подцепил обычную простуду;
  • Санаторий будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности;
  • Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Возвращение украинцев из Китая Коронавирус 2020 Китай Новости Харькова Новости Украины Здоровье Лечение Алексей Гончарук SkyUp авиация
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