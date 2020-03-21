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В Харьковской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы коронавируса

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Председатель ОГА Алексей Кучер заявил, что из-за угрозы распространения коронавирус в городе будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующее распоряжение руководителя региона о введении режима чрезвычайной ситуации в области готовится, сообщает Укринформ.

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Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Харькова Новости Здоровье Здоровье Лечение
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