В Харьковской области зафиксировали первый случай дифтерии

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Дифтерия в Украине: 2019
Дифтерия в Украине: 2019 / UA: Харьков

На Харьковщине это первый случай заболевания дифтерией с начала 2019-го года. Пациентка заверила, что вакцинировалась, однако в ее крови не было обнаружено достаточного количества антител.

Сначала 29-летнюю женщину лечили от ангины, но после дополнительного обследования оказалось, что у нее дифтерия миндалин, сообщает UA: Харьков.

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К счастью, у пациентки не выявлено токсигенного штамма дифтерийной палочки, поэтому сыворотка не понадобилась. Сейчас женщина находится в стационарном отделении и лечится антибиотиками.

Диагноз поставили 31 октября, с тех пор эпидемиологи обследовали 27 человек с работы и дома у больной.

У женщины легкая форма дифтерии. Лечим ее антибиотиками. На это уйдет около недели. Сейчас пациентка в удовлетворительном состоянии. После лечения мы сделаем два повторных анализа. Если результаты положительные, отпустим пациентку домой,
– рассказал главный врач Областной инфекционной больницы Павел Нартов.

Дифтерия – это

Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Дифтерия может вызвать смертельно-опасные осложнения.

В этом году в Украине зафиксировали 22 случая дифтерии, 19 из которых в октябре. С 2010 года в Украине было зафиксировано 56 случаев дифтерии.

Важно: Уберечься от этой болезни можно только с помощью прививки.

Дифтерія симптоми
Симптомы дифтерии / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Новости Харькова Инфекция Дифтерия в Украине
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