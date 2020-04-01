В Харьковском дворце спорта разместят больных коронавирусом, если в больницах не будет мест
Харьковский дворец спорта станет альтернативным местом для размещения больных COVID-19. То есть в случае большой вспышки, его переоборудуют под больницу.
Об этом мэр города Харьков Геннадий Кернес рассказал Украинской Правде во время интервью.
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Харьковский Дворец спорта находится на проспекте Петра Григоренко, и в нем достаточно места, чтобы разместить больных в случае массового распространения коронавируса в области.
Вместе с тем Кернес уточнил, что к таким мерам прибегнут только в том случае, когда в медицинских учреждениях не будет хватать мест.
Мы рассматривали Дворец спорта как объект, в котором, если что, можно построить больницу. Вы сами понимаете – там большой зал, там проводятся выставки и концерты, там можно нормально все организовать,
– объяснил Кернес.
Как отличить коронавирус от похожих инфекций / Инфографика 24 канала
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