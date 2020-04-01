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В Харьковском дворце спорта разместят больных коронавирусом, если в больницах не будет мест

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Харьковский дворец спорта могут переделать под больницу / 2gis.ua

Харьковский дворец спорта станет альтернативным местом для размещения больных COVID-19. То есть в случае большой вспышки, его переоборудуют под больницу.

Об этом мэр города Харьков Геннадий Кернес рассказал Украинской Правде во время интервью.

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Харьковский Дворец спорта находится на проспекте Петра Григоренко, и в нем достаточно места, чтобы разместить больных в случае массового распространения коронавируса в области.

Вместе с тем Кернес уточнил, что к таким мерам прибегнут только в том случае, когда в медицинских учреждениях не будет хватать мест.

Мы рассматривали Дворец спорта как объект, в котором, если что, можно построить больницу. Вы сами понимаете – там большой зал, там проводятся выставки и концерты, там можно нормально все организовать,
– объяснил Кернес.

Коронавірус
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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Спорт Больница Новости Харькова
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