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В Херсонской области всех беременных и людей с пневмонией будут тестировать на коронавирус

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Местные власти заверили, что в области достаточно тест-систем, чтобы у каждого выявить коронавирус в лабораторных условиях.

Об этом во время брифинга рассказал директор департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

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Тест на коронавирус будут делать всем беременным без исключения и независимо от того, есть ли у женщины симптомы болезни. Кроме того, обещают проверять всех пациентов с пневмонией и экспресс-тестами, и тест-системами.

Короленко отметил, что лаборатория, которая будет проверять образцы на наличие Covid-19 имеет необходимое оборудование и соответствующие технические условия.

К слову, больших исследований о влиянии коронавируса на беременность пока не появилось. Но специалисты проанализировали доступные данные, согласно которым определили, что беременные женщины не являются уязвимыми к инфекции и не болеют чаще.

Каждая роженица, которая болела Covid-19, родила успешно, а среди младенцев не возникало никаких патологий. Большинство беременных женщин имели легкие симптомы болезни. Среди обследованных в Китае 147 женщин, тяжелые симптомы имели 8% и только 1 женщина нуждалась в искусственной вентиляции легких.

Но все же беременных относят к группе риска, ведь риски после инфицирования высоки.

Также специалисты пока сошлись во мнении, что коронавирус не передается внутриутробно.

По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом, из которых 5 летальных, а 1 человек выздоровел.


Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19 / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Беременность и роды Новости Харькова Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
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