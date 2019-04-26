В хлебе нашли вещество, которое может привести к диабету

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В хлебе нашли вещество, которое может привести к диабету
В хлебе нашли вещество, которое может привести к диабету / unsplash.com

Ученые Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета обнаружили, что вещество, которое добавляют в хлеб для предотвращения плесени, повышает риск диабета и ожирения.

Эксперимент проводился на мышах, пишет издание Science Translational Medicine.

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Ученые вводили химическое соединение пропионат. После этого у грызунов повышался уровень гормонов, в том числе глюкагона и норадреналина. Клетки печени грызунов производили больше глюкозы, и развивалась гипергликемия – признак сахарного диабета.

Во второй части исследования приняли участие 14 здоровых добровольцев, которые были разделены на две группы.

Люди в одной из них получали пищу, содержащую один грамм пропионата, а в другой – еду с плацебо. Образцы крови собирали перед едой в течение 15 минут после еды и каждые 30 минут в течение четырех часов.

via GIPHY

Оказалось, что употребление продуктов с пропионатом также увеличивало выработку гормонов, провоцирующих метаболические нарушения.

Сейчас диабетом болеют 400 миллионов человек во всем мире. Ученые прогнозируют, что к 2040 году показатель заболеваемости возрастет на 40%, несмотря на активные меры по профилактике этого состояния.

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Теги: исследования Здоровое питание Новости Здоровье Здоровье Диабет Лечение
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