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В Хмельницкой области коронавирус обнаружили в женском монастыре УПЦ МП

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В Свято-Преображенском Головчинецком монастыре обнаружили два случая коронавируса / fialco.org

В Хмельницкой области коронавирус обнаружили в Свято-Преображенском Головчинецком женском монастыре, там заболели два человека. Всего в области уже 47 больных коронавирусом.

О первых подтвержденных случаях заболевания в женском монастыре вечером 18 апреля сообщил Хмельницкий городской совет.

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Свято-Преображенский Головчинецкий монастырь относится к Украинской православной церкви (Московского патриархата). На данный момент информации о том, как коронавирус мог попасть в монастырь, нет.

Убедительно просим воздержаться от посещения храмов и убедить остаться дома пожилых родных и знакомых. От этого зависит здоровье и жизнь каждого!
– отметили в Хмельницком горсовете.

Что известно о коронавирусе в Хмельницкой области?По состоянию на 19 апреля в Хмельницкой области подтвердили уже 47 случаев заболевания коронавирусом. Два человека из-за инфекции умерли, а еще 4 переболели и смогли выздороветь.


Тестирование на коронавирус в Украине / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: УПЦ МП Религия Новости Хмельницкого Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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